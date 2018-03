Messi aast op revanche: ‘De wereldbeker voorbij lopen was vreselijk’

Op clubniveau heeft Lionel Messi zo’n beetje alles gewonnen wat er te winnen valt, maar met Argentinië wist hij nog geen eremetaal te veroveren. Finales van het WK in 2014 en de Copa América in 2015 en 2016 leverden geen succes op voor de aanvaller. Messi beseft dat komende zomer mogelijk de laatste kans wacht op een wereldtitel met de Argentijnse ploeg.

“De wereldbeker voorbij lopen was vreselijk. We willen die vieze smaak graag wegspoelen en het WK winnen. Om zo dicht bij prijzen te zijn en die niet te winnen, is voor iedereen een enorme teleurstelling geweest. We zijn als spelers onszelf iets verschuldigd. Het is niet zo dat we de fans iets verschuldigd zijn, want we geven altijd honderd procent. We hebben drie finales gehaald”, zegt Messi in gesprek met FOX Sports Argentina.

“Het is nu of nooit, zo ervaren we het. Dit zou ons laatste WK met deze spelersgroep kunnen zijn”, vervolgt de aanvaller van Barcelona. “Ik heb de WK-finale tegen Duitsland (1-0 nederlaag, red.) niet teruggekeken. Ik herinner me dat ik een kans had om te scoren, maar ik leverde een vreselijk schot en plaatste mijn voet niet goed. Op dit moment horen we niet bij de favorieten om het WK te winnen.”

“Er zijn betere teams, zoals Frankrijk, Brazilië, Duitsland en Spanje”, aldus Messi. Paulo Dybala liet in december weten dat hij het lastig vindt om met hem samen te spelen bij de Argentijnse ploeg. “We hebben over zijn uitspraken gesproken en hij heeft gelijk. Bij Juventus speelt hij op dezelfde positie als waar ik in de nationale ploeg speel. Hij is niet gewend om aan de linkerkant te spelen, dat is een stuk lastiger. Ik snap wat hij bedoelde, dus hij hoefde het verder niet duidelijk te maken.”