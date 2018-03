‘Ik denk dat hij momenteel een speler van hetzelfde niveau als Neymar is’

Zonder de geblesseerde Neymar werkt Brazilië deze dagen oefenwedstrijden af tegen Rusland en Duitsland. Dani Alves maakt zich niet zo’n zorgen over de absentie van zijn ploeggenoot bij Paris Saint-Germain en stelt dat Philippe Coutinho hetzelfde niveau heeft. “Hij heeft een waanzinnige invloed op ons spel”, wordt de verdediger geciteerd door verschillende Braziliaanse media.

“Ik denk dat Coutinho momenteel een speler van hetzelfde niveau als Neymar is”, stelt Dani Alves over zijn landgenoot van Barcelona. “Hij heeft zich de afgelopen jaren heel sterk ontwikkeld en geleerd om de wedstrijden beter te lezen, om goede beslissingen te nemen. Dat is geweldig om te zien en het is prettig om met zo’n speler samen te spelen, die zulke kwaliteiten heeft. We hebben meer spelers van dat niveau.”

“We hebben geluk dat we zoveel goede spelers hebben, het is fantastisch om hen in het team te hebben”, vervolgt de verdediger van Paris Saint-Germain. “We moeten ervoor zorgen dat we het beste uit hen zien te halen en dat we een solide team vormen.” Ook bondscoach Tite was lovend over Coutinho. “Hij heeft alle kwaliteiten die een belangrijke speler nodig heeft. Alles aan zijn werk is heel erg sterk.”

“Hij heeft een goede pass, effectiviteit, snelheid en wordt steeds meer volwassen. Ook dat is belangrijk”, concludeert Tite. “Coutinho en Willian begrijpen dat ze aanvallende spelers zijn. Daarnaast voert Roberto Firmino uit wat hij ook bij Liverpool doet met zijn agressiviteit. Hij komt veel voor het doel en wijkt niet meer uit naar de zijkanten.”