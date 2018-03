Cillessen frustreert Ronaldo: ‘Voor mij persoonlijk is het lekker’

Jasper Cillessen maakte maandagavond tegen Portugal een uitstekende indruk. Waar Jeroen Zoet tegen Engeland (0-1) de kans kreeg van bondscoach Ronald Koeman, mocht Cillessen het in Genève tegen de regerend Europees kampioen laten zien. De tweede keeper van Barcelona hield de Portugese voorhoede van het scoren af en met zijn goede spel lijkt de ex-Ajacied een streepje voor te hebben op Zoet. “Ik heb een goed gevoel”, gaf de keeper aan na afloop.

Koeman gaf na de wedstrijd al aan dat hij zeer tevreden was over Cillessen en ook de keeper zelf kijkt terug op een goed duel. "Dit was een lekkere wedstrijd. Ik had er zin in", aldus Cillessen in gesprek met Voetbal Inside. "Hoeveel mooie reddingen ik heb gemaakt? Dat durf ik niet te zeggen. In de tweede helft twee sowieso. Ik moet de wedstrijd nog terugkijken. Maar dit geeft een lekker gevoel.”

Cristiano Ronaldo wist voor het eerst in negen wedstrijden niet te scoren en dat doet Cillessen goed. "Voor mij persoonlijk is het lekker. Bij Real schiet-ie ze er helaas wel vaak in. Hopen dat hij dat tegen ons niet doet”, besluit de Barcelona-doelman, die de complimenten kreeg van Ronald de Boer. "Goed aan de bal, rustgevend en die kopbal van Ronaldo heeft hij geweldig gepareerd. Op dit moment heeft Cillessen de voorkeur boven Jeroen Zoet”, zei de analist bij FOX Sports.