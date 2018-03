De Ligt aasde op shirt Ronaldo: ‘Er waren al zeven spelers voor me’

Matthijs de Ligt speelde maandagavond een bijzonder sterke wedstrijd met Oranje tegen Portugal. Nederland versloeg de Portugezen met 0-3 en Cristiano Ronaldo kon het verschil in de oefeninterland niet maken. De achttienjarige verdediger van Ajax is in gesprek met het Algemeen Dagblad tevreden met hoe hij zich staande hield tegenover Ronaldo.

In Spanje wordt De Ligt al weken gelinkt aan Barcelona. “Ik heb het ook gelezen”, lacht de verdediger. “Het was niet Nederland tegen Portugal maar De Ligt tegen Portugal en Ronaldo. Of ik vind dat ik me goed tegen Ronaldo heb staande gehouden? Nou, hij heeft niet gescoord. Het was geen lekkere wedstrijd voor hem. Nee, ik heb geen shirtje met hem geruild. Er waren geloof ik al zeven spelers voor me.”

Ondanks zijn razendsnelle ontwikkeling is De Ligt ervan overtuigd dat hij zich nog kan ontwikkelen in de Eredivisie. “Maar natuurlijk is het lekker als je iedere week van deze wedstrijden speelt. Wat het beste voor mij is? Wekelijks op hoog niveau spelen? Dat denk ik wel, maar dan is het ook belangrijk dat ik iedere week mag spelen”, stelt De Ligt, die tijdens de wedstrijd tegen Portugal twee assists leverde op Ryan Babel en Virgil van Dijk.

“Bij die goal van Babel leek ik wel een rechtsbuiten. En even later kon ik de bal goed terug koppen op Virgil van Dijk. Dat was ook wel lekker. We wisten dat we dit konden. Maar het is wel lekker dat we dit ook hebben laten zien”, besluit de Ajacied.