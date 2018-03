Kritiek op ‘Rode Duivels’: ‘Op twee maanden voor het WK hebben we nog tijd’

België speelt deze interlandperiode maar één oefenwedstrijd. De Rode Duivels ontvangen dinsdagavond Saudi-Arabië in Brussel en hebben de rest van afgelopen week benut om te trainen. Om die reden is er ook kritiek te horen op de nationale ploeg van België, omdat men van mening is dat de tijd kostbaar is in aanloop naar het WK.

“Er is altijd kritiek”, beaamt Eden Hazard in gesprek met Sporza. Critici vallen niet alleen over de planning van de huidige interlandperiode, maar ook over de tactiek in de wedstrijd tegen Mexico (3-3). “Het belangrijkste is dat wij weten wat we moeten doen. Op twee of drie maanden voor het WK hebben we nog tijd. We kunnen ons nu beter richten op recupereren en klaar zijn voor het einde van het seizoen.”

“Tactisch hadden we inderdaad een probleem in bepaalde matchen. We hebben er iets over kunnen zeggen. Kevin De Bruyne heeft dat gedaan en nu is het aan de trainer. Ik heb geen twijfels over het systeem van 3-4-3”, bevestigt de vleugelaanvaller van Chelsea. “Deze ploeg is tactisch en fysiek sterker en heeft meer ervaring. Alles is aanwezig om een goed WK te spelen. Maar om het WK te winnen zijn er veel elementen nodig.”

Ook klinkt het verwijt dat België zichzelf niet test door tegen Saudi-Arabië te oefenen. “Er zijn geen kleine ploegen meer. Ik speel liever tegen Brazilië in de kwartfinales van het WK dan nu”, reageert Hazard. “Een oefeninterland is er ook om de fans te plezieren en goals te maken. Als we tegen een groot land spelen en het wordt 0-0, is iedereen teleurgesteld. Ik hoop dat het dinsdag een goede wedstrijd met spektakel wordt.”