Babel tevreden: ‘Memphis speelde ook een belangrijke rol daarin’

Waar Oranje tegen Engeland nog in een 3-4-3-systeem speelde, koos bondscoach Ronald Koeman tegen Portugal voor een 5-3-2-opstelling. Met een speler meer op het middenveld liep het met name in de eerste helft gesmeerd bij het Nederlands elftal. Door doelpunten van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk ging Oranje rusten met een 0-3 voorsprong. De overwinning werd uiteindelijk over de streep getrokken en dat was voor Babel geen verrassing.

Voor Koeman was het al langer duidelijk dat Portugal op deze manier bestreden ging worden. “We hadden vooraf specifieke opdrachten gekregen”, laat Babel weten in gesprek met Voetbal International. “We hadden vooraf ook op deze samenstelling getraind. De taken waren duidelijk. Het is dan een lekker gevoel dat je vervolgens bevestiging krijgt dat je zo'n wedstrijd kunt spelen.”

Tegen Engeland ging Oranje met 0-1 onderuit en was het spel matig. “Vrijdag speelden we qua setting niet in dezelfde formatie”, aldus Babel. “De middenvelders waren nu centraal met drie in plaats van twee spelers. Dan zie je dat het net even wat vaster is. Voorin moesten we iets meer helpen om de middenvelders af en toe rust te geven. Dan zie je dat het beter gaat.”

“Als je nu de twee wedstrijden analyseert dan is dit het betere systeem, ja. De coach zal het analyseren. Als groep moeten we nog een lange weg afleggen, maar het is een goede stap”, aldus Babel, die goed te spreken was over de samenwerking met Depay in de aanval. “In dit systeem heb je de tweede spits ook als een afleiding. Dan kan ik de bal goed vasthouden. Memphis speelde ook een belangrijke rol daarin. We konden elkaar afwisselen.”