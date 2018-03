‘Daarvoor hoeft Nederland zich met de huidige status niet te schamen’

Oranje verraste maandagavond met een ruime overwinning op Portugal. De regerend Europees kampioen werd in het Zwitserse Genève met 0-3 verslagen en het Nederlands elftal boekte zo zijn eerste zege onder bondscoach Ronald Koeman. In de Nederlandse ochtendkranten zijn lovende geluiden over Oranje te horen.

“Een Oranje dat iets uitstraalt”, concludeert het Algemeen Dagblad. Door doelpunten van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk stond Oranje al in de eerste helft op een 0-3 voorsprong. “Natuurlijk was het 'maar' een doelpunt in een oefenwedstrijd. Maar toch: er zijn in het voetbal vaak momenten waarvan je later zegt: weet je nog, toen, die avond, die actie, dáár werd de kiem van de wederopstanding gelegd.”

De ochtendkrant haalt aan dat Oranje in geschiedenis juist altijd moeite had met Portugal. “Tot vanavond had Oranje in zijn hele historie slechts zeven keer kunnen scoren tegen zijn gekende angstgegner in twaalf duels. Maar dat moyenne is nu opgevijzeld”, stelt het dagblad. “Zoals het stond leken de jongens in het blauw wel op de nationale ploeg IJsland. Én op het Oranje van het bronzen WK van 2014 onder Van Gaal.”

“Metamorfose Oranje”, kopt De Telegraaf. “Het was allemaal defensiever, maar tegelijkertijd veel stabieler en met een ongekend rendement met drie doelpunten uit vier kansen. Eenmaal in balbezit vlogen de internationals eruit en bleken ze te kunnen counteren als de besten”, stelt de krant. Er wordt aangehaald dat Portugal het EK 2016 juist met countervoetbal wist te winnen en dat de Portugezen dus een ‘koekje van eigen deeg’ kregen.

Volgens De Telegraaf zal Ronald Koeman met een goed gevoel in het vliegtuig stappen. “Zoals tegen Engeland moet het niet en Portugal daarentegen geeft de bondscoach zoveel aanknopingspunten dat hij daar op moet voortborduren in mei en juni tegen Slowakije en Italië”, luidt de conclusie. “Dat daarbij degelijkheid en zekerheid voor offensief initiatiefrijk voetbal gaan, zal iedereen even voor lief moeten nemen. Uiteindelijk zal de huidige speelwijze zoveel vertrouwen moeten geven dat Oranje van daaruit weer meer volgens de eigen identiteit kan gaan voetballen.”

Het NRC Handelsblad haalt Ryan Babel aan als het grootste verschil ten opzichte van de wedstrijd tegen Engeland (0-1). “Er zat meer dynamiek, meer energie en meer geloof in aanvallende intenties dan in lange tijd is gezien – al bloedde het in de tweede helft dood”, stelt de krant. “In dit team, op zeven plaatsen gewijzigd ten opzichte van vrijdag, zat meer snelheid, meer beweging en meer directheid en risico in de passing. Het is het soort voetbal dat zo lang ontbrak, inzake Oranje.”

De Volkskrant heeft lovende woorden over voor Davy Pröpper. “Een middenvelder die wat snelheid tekort komt voor de absolute top, maar die gewoon rustig blijft en de bal vaak naar de goede kleur speelt”, stelt het dagblad. “Hij is creatief en doelgericht, zoals hij al had bewezen in de laatste duels onder de vorige bondscoach Advocaat. Maandag bereidde hij de eerste treffer voor met een fabuleuze pass.”

Er was ook een positief geluid te horen over de speelstijl van Oranje, ‘een compacte ploeg met de juiste onderlinge afstanden’. “Puur gericht op de counter, jazeker, maar daarvoor hoeft Nederland zich met de huidige status niet te schamen”, aldus de Volkskrant. “Portugal speelde lang niet met de sterkst mogelijke formatie, maar de soevereine zege op het land waartegen Nederland pas voor de tweede keer won in dertien duels, is bijzonder.”