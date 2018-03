Van de Beek blij met ander systeem: ‘Daar hadden zij veel moeite mee’

Donny van de Beek kan terugkijken op een goede wedstrijd in het shirt van Oranje. De Ajacied was tegen Portugal (0-3) op het middenveld met Georginio Wijnaldum en Davy Pröpper aan zijn zijde een van de uitblinkers in de ploeg van Ronald Koeman.

"Of dit een wedstrijd van het hoogste niveau was? Jazeker”, zei Van de Beek na afloop in gesprek met FOX Sports. "Een goede tegenstander, maar we hebben het heel goed gedaan. We hebben mooie goals gemaakt en fris gevoetbald. Na rust hebben we wat gas terug genomen. We stonden toch al met 3-0 voor. Kan wel tegen de Europees kampioen, haha."

Vrijdag ging Oranje nog met 0-1 onderuit tegen Engeland in een matige wedstrijd. Van de Beek kan niet helemaal verklaren hoe het komt dat Nederland tegen Portugal beter voor de dag verscheen, maar merkte wel een verschil met een man meer op het middenveld. "Het was lekker om er een extra mannetje bij te hebben. We hadden hierdoor meer keus in de verdediging en in de opbouw. Hadden zij veel moeite mee."