Portugese bondscoach prijst Oranje: ‘Ze verdienen de complimenten’

Het Nederlands elftal won maandagavond verrassend met 0-3 van Portugal, de regerend Europees kampioen. Ook bondscoach Fernando Santos had niet op de nederlaag gerekend en nam na afloop de schuld van de verliespartij op zich. Nog nooit leed Santos als bondscoach van Portugal zo’n grote nederlaag en hij gaf na de wedstrijd dan ook de complimenten aan Oranje.

Oranje won door doelpunten van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk. “Dit is een hard resultaat waar we natuurlijk ontevreden over zijn”, citeert Voetbal International de Portugese bondsoach. “Op basis van wat ik gezien heb in de wedstrijd van Nederland tegen Engeland heb ik getracht de beste tactiek te vinden om Nederland te bespelen. Dat is onvoldoende gelukt en dat is mijn verantwoordelijkheid.”

Santos zag dat de ploeg van Ronald Koeman beter met de kansen omging dan de Portugezen. “Ze verdienen de complimenten. Ze verdedigden erg goed met gesloten linies, wij kregen nauwelijks ruimte. In de eerste helft kregen ze vier kansen, drie gingen erin”, klinkt het. “Dan maak je maximaal gebruik van de mogelijkheden. Wij speelden niet goed genoeg en dat is onze eigen schuld, maar het ligt ook aan de tegenstander.”

In de tweede helft kwam Oranje minder aan aanvallen toe en dat kwam mede doordat Portugal beter voor de dag verscheen na de thee. “We hebben er in de rust even goed over gepraat. Na rust waren we meer een team en kregen we nog kansen. Ik wilde ervoor zorgen dat Nederland niet hetzelfde kon doen als in de eerste helft. We verdienden een goal, helaas viel die niet. De felicitaties gaan naar Nederland en de verantwoordelijkheid voor deze nederlaag ligt bij mij.”