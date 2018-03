‘FC Twente gaat voor droomkandidaat na afnemen taken Van Halst’

FC Twente heeft de pijlen gericht op een terugkeer van Fred Rutten. Volgens De Telegraaf is de huidige trainer van Maccabi Haifa de gedroomde kandidaat om het nieuwe technische beleid uit te gaan zetten bij de hekkensluiter van de Eredivisie. Rutten is in beeld gekomen nadat Gertjan Verbeek en zijn assistent Jan de Jonge vrijdag werden ontslagen en Jan van Halst een stap terug deed als technisch directeur.

Met nog zes wedstrijden voor de boeg moet Twente aan de hand van Mario Pusic van de achttiende plaats zien te komen. Ook voor na dit seizoen heeft de club een rol voor Pusic in gedachte, terwijl Rutten het technische zwaargewicht is dat Twente in huis wil halen. Onhaalbaar is Rutten niet, daar hij een clausule in zijn contract bij Maccabi Haifa heeft staan waardoor hij tussentijds weg kan.

Voorlopig neemt hoofd scouting Evert Bleuming de rol als technisch directeur over in Enschede. Rutten was al langer in beeld en in september wilden diverse personen hem graag naar Twente halen. Destijds kwam het niet zover daar hij en Van Halst niet door een deur zouden kunnen. Van Halst is maandag door de raad van commissarissen uit zijn fucntie als technisch directeur gezet en hij gaat nu verder als commercieel directeur, waardoor de weg voor Rutten is vrijgemaakt.