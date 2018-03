Advocaat onaangenaam verrast: ‘Dan hoeven ze mij ook niks meer te vragen’

Henk Fraser werd onlangs aangesteld als trainer voor volgend seizoen bij Sparta Rotterdam. Niet iedereen binnen de club is het daar mee eens, want sommigen hadden graag Fred Grim gezien als opvolger van Dick Advocaat. De manier waarop technisch manager Henk van Stee de aanstelling van Fraser tot stand heeft gebracht, heeft tot negatieve reacties geleid bij de personen die er dit seizoen voor moeten zorgen dat de club in de Eredivisie blijft.

Advocaat, Cor Pot en adviseur Leo Beenhakker zijn van mening dat Grim, huidig assistent-trainer bij de nummer zestien van de Eredivisie, de meest geschikte kandidaat was. “Dit is een hard gelag, maar de schouders moeten er weer onder om de club in de Eredivisie te houden”, laat Grim in een reactie aan De Telegraaf weten. Met name de manier waarop Fraser is aangesteld, is tegen het zere been van de technische staf van Sparta. Grim kreeg immers een week voor de benoeming van Fraser nog te horen dat hij kon gaan nadenken over de invulling van de technische staf voor volgend seizoen.

Van Stee dacht er echter anders over. “Ook voor mij was het verrassend”, laat Advocaat weten. Hij benadrukte meerdere keren dat Grim in zijn ogen een geschikte kandidaat was. “Dat heeft echt niks met de trainer Henk Fraser te maken, want dat is een uitstekende trainer, maar het gaat me om de procedure. Daar zet ik mijn vraagtekens bij, ook naar Fred toe.”

Advocaat baalt ervan dat zijn advies is genegeerd door Van Stee. “Fred was natuurlijk een kandidaat, bij ons de belangrijkste, en ik had ook het gevoel dat hij binnen Sparta héél hoog aangeschreven stond”, aldus de trainer, die in het vervolg zijn adviezen voor zich zal houden. “Deze keuze is het goed recht van het bestuur en van Henk (van Stee, red.). Dat moet je accepteren en is prima, maar dan hoeven ze mij ook niks meer te vragen.”

“Ik heb bij mijn aantreden gevraagd of Fred Grim toezeggingen zijn gedaan”, reageert Van Stee op de aanstelling van Fraser. “Dat was niet het geval, waardoor ik ook naar andere kandidaten ben gaan kijken. Ondanks de kwaliteiten van Fred Grim past Henk Fraser in mijn ogen beter bij de club.”