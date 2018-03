‘In het geval van De Ligt denk ik dat het beter is dat hij de stap maakt’

Matthijs de Ligt liet maandag tegen Portugal een meer dan behoorlijke indruk achter. Volgens diverse Spaanse media zaten de scouts van Barcelona weer op de tribune voor de Ajacied en Jaap Stam denkt dat zij een groot talent aan het werk hebben gezien. De Ligt speelde een sterke partij en bekroonde zijn spel met de assists op de 0-2 en 0-3 van respectievelijk Ryan Babel en Virgil van Dijk. Stam is onder de indruk van De Ligt, maar ziet nog wel een aantal verbeterpunten.

Samen met zijn collega’s achterin hield De Ligt de Portugese wereldster Cristiano Ronaldo van het scoren af. Een goede prestatie, daar de aanvaller in zijn laatste negen wedstrijden voor club en land trefzeker was. “Het was een prima wedstrijd om te kijken waar Matthijs op dit moment staat, een heel goede graadmeter. Goeie gozer, komt er wel”, laat Stam optekenen in De Telegraaf. “Maar iedere speler kan zich wel een keer dusdanig opladen dat hij een wereldster uitschakelt. Dat betekent niet dat diegene meteen geschikt is voor de top. Zoals een slechte prestatie van Matthijs niet had betekend dat hij het topniveau nog niet aan kan.”

Stam is van mening dat het voor de geïnteresseerde topclubs belangrijk is dat De Ligt over een langere periode goed presteert. “Veel belangrijker dan een eenmalige superprestatie is het om een langere periode te leveren. Daar scouten de topclubs talenten op en worden uiteindelijk koopbeslissingen genomen. Zeker verdedigers moeten redelijk constant en betrouwbaar zijn”, aldus Stam, die in zijn tijd als trainer van Ajax nog samenwerkte met De Ligt. “Hij is een klassespeler die de top kán halen, maar ook nog een aantal dingen moet verbeteren.”

Volgens Stam moet De Ligt proberen om zijn gretigheid wat beter in bedwang te houden. Dat lukte hem in het verleden soms niet. “Matthijs wil elk duel winnen en dat is in principe een goede eigenschap”, klinkt het. “Maar als je te fel instapt, kan dat tot bijvoorbeeld een penalty leiden. Als Matthijs nóg iets rustiger wordt, kan hij beter beoordelen welke situatie erom vraagt de tegenstander de bal te laten aannemen of er juist in te knallen. Dat komt wel goed, want hij is leergierig en coachbaar. Hij staat open voor advies.”

De Ligt is op achttienjarige leeftijd bezig aan zijn tweede seizoen in de hoofdmacht van Ajax. Het lijkt te vroeg voor de stap naar het buitenland, maar Stam denkt dat het goed kan uitpakken. “Bij de meeste spelers zeg je: ’Ga niet te vroeg weg uit Nederland’. Het niveau in het buitenland is hoger, de belasting zwaarder. Speel je niet, dan kom je niet in je ritme en word je niet veel beter. Maar in het geval van Matthijs denk ik dat het beter is dat hij wel de stap maakt. Met Ajax wint hij acht van de tien wedstrijden en heeft hij zeventig procent balbezit. In de topcompetities is de weerstand vele malen groter. En ik denk dat hij daar nu al bij is gebaat. En of hij gaat spelen? Daar maak ik me bij hem niet zo druk om.”