Kluivert in de wolken na debuut: ‘Ik moest een kleine speech houden’

Justin Kluivert heeft maandagavond zijn debuut gemaakt voor Oranje. In Genève kwam de achttienjarige Ajacied in de slotfase van het duel met Portugal (0-3) binnen de lijnen voor Memphis Depay. De zoon van Patrick Kluivert is na zijn debuut de tiende speler die net als zijn vader in actie is gekomen voor het Nederlands elftal. “Ik heb nog heel veel te bewijzen, maar het wel heel speciaal.”

“Ik ben er gewoon erg blij mee. Het is mooi om met deze teamgenoten zoiets moois te beleven. Dat wil ik gewoon vaker doen”, reageerde de debutant na afloop tegenover FOX Sports. “Vlak voor zijn invalbeurt voelde Kluivert kriebels in zijn buik. “Ja natuurlijk, want het is tot nu toe het hoogtepunt van mijn carrière. Ik ben blij dat de trainer mij deze kans heeft gegeven.”

Na de overwinning op de regerend Europees kampioen werd in de kleedkamer een korte toespraak gehouden voor de debutanten Kluivert en Guus Til. “En ik moest zelf ook een kleine speech houden. Het was heel mooi om zoiets moois mee te beleven met mijn teamgenoten en dat wil ik graag vaker doen. Dat gaat ook zeker gebeuren, als het aan mij ligt.”