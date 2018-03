De Ligt maakt opnieuw indruk op Koeman: ‘Hij liet voetballend meer zien’

Matthijs de Ligt maakte maandagavond opnieuw een sterke indruk in Oranje. De achttienjarige verdediger van Ajax werd door bondscoach Ronald Koeman afgelopen vrijdag al ‘de beste man van het veld’ genoemd na het duel met Engeland, en ook na de met 0-3 gewonnen wedstrijd tegen Portugal was Koeman uitermate tevreden over het spel van de jonge mandekker. Met twee assists leverde De Ligt een grote bijdrage aan de uiteindelijke ruime zege op de Europees kampioen.

“Vrijdagavond tegen Engeland deed hij het verdedigend ook al heel goed, maar vanavond liet hij ook voetballend meer zien. Daar hebben we het met hem over gehad en vanavond liet hij meteen zien hoeveel potentie hij heeft”, zei Koeman na afloop tegenover Veronica. “Het eerste fundament is nu gelegd, dat is fijn. Hier kunnen we mee verder.”

De Ligt zelf was ook te spreken over zijn spel. Nadat hij de 0-2 bereidde, legde hij de bal ook klaar bij de 0-3 van Virgil van Dijk. “Ik denk dat ik prima gespeeld heb. Dat komt ook door het team", aldus De Ligt bescheiden. “In je eentje kun je niets. Vandaag stonden we goed. We kwamen nauwelijks in de problemen. Dat ligt niet alleen aan mij.”

De Ajacied bereidde de 0-2 van Babel voor met een strakke voorzet. "Ik kijk natuurlijk of er iemand staat. Als je hem hard geeft is het moeilijk voor de verdedigers en de keeper. Dan hoop je dat er iemand tegenaan loopt. Ryan kopte hem heel goed binnen”, aldus De Ligt, die tot slot de vraag kreeg of hij in zijn hotelkamer wil kijken of Cristiano Ronaldo nog in zijn broekzak zit. “Haha, ik zal het doen.”