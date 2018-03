‘Op dit moment heeft Jasper Cillessen de voorkeur boven Jeroen Zoet’

Jasper Cillessen maakte maandagavond tegen Portugal een uitstekende indruk onder de lat bij het Nederlands elftal. De tweede keeper van Barcelona verrichtte een aantal knappe reddingen en dat zag ook bondscoach Ronald Koeman. De keuzeheer gaf na afloop aan zeer tevreden te zijn over het spel van Cillessen. Analisten Kenneth Perez en Ronald de Boer zijn er na maandag van overtuigd dat Cillessen de eerste keeper van Oranje hoort te zijn.

“Cillessen heeft zeer goed gekeept. Hij heeft een aantal ballen gepakt die er ook zomaar in hadden kunnen vallen, uitstekend”, gaf Koeman na afloop aan in gesprek met Veronica. Ook De Boer is van mening dat Cillessen het ‘heel goed’ gedaan heeft. "Goed aan de bal, rustgevend en die kopbal van Ronaldo heeft hij geweldig gepareerd. Op dit moment heeft Cillessen de voorkeur boven Jeroen Zoet."

Zijn mening wordt gedeeld door Perez. "Als je hem selecteert, dan moet je hem ook altijd opstellen”, klinkt het uit de mond van de Deen, die denkt dat Cillessen niet in staat is om Marc-André ter Stegen uit de basis te spelen bij Barcelona. Hij denkt dat een transfer daarom de beste oplossing is. "Ik snap dat je hem niet selecteert wanneer hij niet keept. Als hij één stapje terug kan doen... Bij een topclub waar hij lekker mee kan voetballen. Hij moet niet naar Southampton of zo gaan, maar Atlético Madrid of Sevilla zou perfect zijn."