Koeman: ‘Als je zag hoe Ronaldo erbij liep, die was niet blij’

Het Nederlands elftal boekte maandag een verrassende ruime overwinning op Portugal. In Genève won de ploeg van Ronald Koeman met 0-3 van de regerend Europees kampioen. De bondscoach gaf na afloop aan dat hij zeer tevreden was met zowel de uitslag als het spel van zijn ploeg. Met name de manier waarop Oranje in de eerste helft voor de dag verscheen kon Koeman bekoren.

“Met name de eerste helft, als je ziet hoe we gespeeld hebben... We wisten dat we gedisciplineerd moesten spelen, zo hebben we ook getraind. Het is mooi om te zien als het dan goed uitpakt”, aldus Koeman voor de camera van Veronica. “Portugal heeft weinig kansen gehad. Het verschil was vandaag dat we beter tussen de linies speelden. Bij fases hebben we daar goed gebruik van gemaakt. Met Van de Beek, Pröpper en Wijnaldum stond het heel goed, we vonden constant de vrije man. Dan zit het ook mee. Die eerste goal valt en dat geeft vertrouwen.”

Koeman had de ruime overwinning niet aan zien komen. “Uiteindelijk ben je met deze uitslag wel verbaasd, dit verwacht je niet”, aldus de keuzeheer. “Je zag bij hun dat ze dachten dat ze het wel zouden redden, maar je zag ze overtredingen maken en kaarten pakken. Die Portugezen verliezen niet graag. Als je zag hoe Ronaldo erbij liep, die was niet blij.”

De Oranje-internationals toonden geen ontzag voor Cristiano Ronaldo, die zijn stempel niet kon drukken en in de tweede helft gewisseld werd. “Ik vind dat normaal, ook hij mag aangeraakt worden. Dat is goed, dat kun je wel aan Tonny overlaten”, aldus Koeman met een glimlach.