Oranje imponeert: ‘Dat we goed kunnen voetballen, is duidelijk’

Oranje won maandagavond op overtuigende wijze van Portugal, dat machteloos bleek tegen de manschappen van Ronald Koeman (0-3). In de eerste helft wist Oranje reeds drie keer te scoren, via Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk. Laatstgenoemde speler is na afloop lovend over zijn medespelers, maar ziet ook verbeterpunten.

“Dat we goed kunnen voetballen is duidelijk en dat hebben we in de eerste helft ook laten zien”, zegt Van Dijk, die aanvoerder is onder Koeman in gesprek met Veronica. De verdediger van Liverpool erkent dat de tweede helft minder was: “De tweede helft werd het wat lastiger, maar we zijn nog jong en moeten leren hoe we dit beter kunnen uitspelen.”

“0-3 winnen van Portugal, dat is natuurlijk fantastisch”, vervolgt de stopper. “We hebben laten zien wat we waard zijn. We weten dat we veel kwaliteiten hebben en dit is gewoon een goede groep; er heerst een geweldige sfeer in de selectie. We moesten vandaag laten zien wat we waard waren en hebben drie goede doelpunten gemaakt.”

Na de nederlaag tegen Engeland (0-1) betekent de overwinning op Portugal het eerste succesje onder Koeman als keuzeheer. Van Dijk vond Portugal makkelijker te bespelen dan Engeland: “Ik vond dat Portugal niet echt goed druk zette. Dan moet je durven om eronderuit te spelen en dat hebben we in de eerste helft bij vlagen goed gedaan.”