Opvolger Verbeek genoemd: ‘Hij is daarvoor de meest geschikte kandidaat’

Gertjan Verbeek is maandag ontslagen door FC Twente, waardoor de hekkensluiter vanaf heden onder leiding staat van Marino Pusic. De Tukkers moeten weer op zoek naar een nieuwe hoofdtrainer en een veelgehoorde naam is Fred Rutten. Youri Mulder is enthousiast over het idee dat de voormalig trainer van Twente zou terugkeren.

"Het is nu belangrijk dat er iets in de stijgers wordt gezet", zegt Mulder bij RTV Oost. "Dus als je kijkt, dan is Fred Rutten daarvoor de meest geschikte kandidaat. Hij heeft dit in het verleden al bewezen. Ik denk zelf dat Fred het zou doen. Fred heeft vorig jaar in een interview aangegeven bereid te zijn om Twente te helpen", weet Mulder.

De voormalig voetballer stelt dat Rutten ondertussen wellicht van gedachte is veranderd. "Op dit moment is hij in het buitenland met een avontuur bezig (Maccabi Haifa, red.). Daar kan die misschien wel onderuit, maar misschien wil de club hem daar erg graag houden. Met Fred Rutten weet je wel dat je kwaliteit binnenhaalt. Met Rutten weet je dat het wel weer goed gaat komen."