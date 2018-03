Oranje overklast machteloos Portugal en boekt riante zege

Ronald Koeman heeft zijn eerste zege als bondscoach van het Nederlands elftal op zak. In het weinig sfeervolle Stade de Genève in Zwitserland moest Portugal maandagavond zijn meerdere erkennen in Oranje, dat afgelopen vrijdagavond nog verloor van Engeland (0-1). Treffers van Memphis Depay, Ryan Babel en Virgil van Dijk in de eerste helft legden de basis voor de eenvoudige zege van Nederland; Portugal bleek machteloos en kon Jasper Cillessen nauwelijks testen: 0-3.

Koeman besloot een vrijwel geheel ander elftal het veld in te sturen in vergelijking met de wedstrijd tegen Engeland. Alleen Van Dijk, Matthijs de Ligt, Georginio Wijnaldum en Depay hadden hun basisplaats weten te behouden. Cillessen, Kenny Tete, Tonny Vilhena, Nathan Aké, Davy Pröpper, Donny van de Beek en Babel mochten aan de start verschijnen. In de beginfase was het vooral aftasten voor beide ploegen, maar na elf minuten was de eerste kans ook gelijk raak voor Oranje.

Depay passte naar Van Dijk, die de opkomende Tete bediende. De rechtsback van Olympique Lyon gaf een voorzet die in het strafschopgebied voor de voeten kwam van Van de Beek, die Depay uiteindelijk in stelling bracht: 0-1. De treffer van Depay betekende alweer zijn vierde goal in zijn laatste vijf interlands. Veel verandering in het spel kwam er niet na de openingstreffer: beide ploegen kwamen nauwelijks tot grote kansen. Wijnaldum schoot van afstand een meter over de lat, terwijl Cristiano Ronaldo bij tijd en wijle voor gevaar zorgde.

Op het halfuur moest Portugal de tweede tegentreffer slikken en wederom verliep de aanval van Oranje vanaf rechts. De Ligt stoomde door en gaf een strakke voorzet op de vrijstaande Babel, die van dichtbij keihard binnenkopte. Portugal leek daarna geen vuist meer te kunnen maken en de 0-3 hing in de lucht. Waar Memphis een grote kans nog verzuimde, maakte Van Dijk wel de derde Oranje-treffer. Depay liet een vrije trap op het hoofd van De Ligt belandden, die doorkopte naar de verdediger van Liverpool. De aanvoerder twijfelde geen moment en knalde vlak voor rust de 0-3 tegen de touwen.

Na de thee ging Portugal enigszins wanhopig op zoek naar een doelpunt om het duel nog enige spanning te bezorgen, maar Cillessen had goede reddingen in huis op pogingen van Ronaldo, die achteraf werd teruggefloten, en Ricardo Quaresma. Alle hoop werd echter de grond ingeboord toen João Cancelo zijn tweede gele kaart werd gepresenteerd na een overtreding op Vilhena. Toen de verdediger van het veld liep, besloot een supporter het veld te betreden en Ronaldo te knuffelen en een selfie te maken.

Nadat Ronaldo ruim twintig minuten voor tijd naar de kant werd gehaald, zag een andere supporter eveneens de kans schoon een selfie te maken met de aanvaller van Real Madrid, maar dit keer was de beveiliging wel alert. Ook zonder Ronaldo kon Portugal nauwelijks bij het doel van Cillessen komen. Een kwartier voor tijd besloot Koeman Justin Kluivert en Guus Til hun debuut bij Oranje te gunnen. Ook met de talenten binnen de lijnen veranderde weinig in het spelbeeld en tikte Oranje het duel professioneel uit.