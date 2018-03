‘Italiaanse toestanden’ bij Twente: ‘Dat heb ik nog niet eerder meegemaakt’

FC Twente maakte maandagavond bekend dat Gertjan Verbeek ontslagen is bij de dolende Eredivisionist. Verbeek is al de tweede trainer in korte tijd die het veld moet ruimen bij Twente, aangezien René Hake eerder dit seizoen al zijn biezen moest pakken. Gerard Marsman kan het niet geloven dat de hekkensluiter wederom zijn trainer op straat heeft gezet.

"Twee trainers ontslagen in een seizoen in Nederland: dat heb ik nog niet eerder meegemaakt", zegt de technisch directeur van de belangenvereniging Coaches Betaald Voetbal tegenover TC Tubantia. "Dit doet me een beetje denken aan het Italiaanse Palermo. Daar gooien ze gemiddeld vier trainers per jaar op straat. En als je de nummer vier bent, weet je een ding zeker: de nummer vijf staat klaar."

Marino Pusic, doorgaans de assistent-trainer bij de laaggeklasseerde Eredivisionist, is vanaf maandag de derde trainer die dit seizoen voor de groep staat bij de Tukkers. "Dat is natuurlijk van de zotte", vervolgt Marsman. "Ik heb destijds het ontslag van René Hake van dichtbij meegemaakt, en dat vond ik een belachelijke beslissing. Onvoorstelbaar eigenlijk."

Marsman is absoluut geen voorstander van tussentijdse trainerswissels, aangezien de resultaten niet per se beter worden. "Aan elke journalist die ik spreek over dit onderwerp zeg ik altijd: 'Zoek nou eens uit hoeveel beter het is gegaan. Uit het antwoord zal blijken, dat dat vrijwel nergens het geval is. Clubs hebben meestal veel te weinig geduld."