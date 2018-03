‘Oranje-international imponeert en wekt interesse van Bundesliga-clubs’

Hans Hateboer is in beeld bij Borussia Dortmund, zo weet Mediaset maandag te melden. De 24-jarige rechtsback van Atalanta, die afgelopen vrijdagavond nog in de basis stond toen Oranje het opnam tegen Engeland (0-1), zou een van de opties zijn bij de Duitse topclub, die komende zomer de selectie grondig zou willen renoveren.

Niet alleen Dortmund, maar ook Borussia Mönchengladbach zou vergevorderde interesse hebben in de Oranje-international, die in de winter van 2017 de overstap maakte van FC Groningen naar de Italiaanse Serie A-club. Hateboer zou tijdens de confrontaties tussen Atalanta en Dortmund in de Europa League de Duitsers overtuigd hebben.

Dit seizoen is Hateboer bij Atalanta, waar hij tot medio 2020 vastligt, al tot 33 wedstrijden gekomen, waarin hij niet wist te scoren, maar wel twee keer een medespeler in stelling wist te brengen. Niet alleen Dortmund is onder de indruk van Hateboer. Ook Koeman is content met de ontwikkeling van de verdediger, aangezien Hateboer vrijdag zijn debuut mocht maken voor Oranje.