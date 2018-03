Beckham heeft wilde plannen met Miami United

De clubs uit de Premier League zullen op 13 april stemmen over de invoering van een videoscheidsrechter bij alle duels. De Engelse clubs willen de implementatie van de VAR echter waarschijnlijk nog met een seizoen uitstellen. (Daily Mirror)

AS Monaco heeft contact opgenomen met Marouane Fellaini. De Belg kan na dit seizoen transfervrij vertrekken bij Manchester United en de regerend Frans landskampioen ziet wel wat in zijn komst. (La Dernière Heure)

De voormalige middenvelder wil Carlo Ancelotti als trainer, terwijl hij Wayne Rooney en Cristiano Ronaldo hoopt te kunnen verleiden tot een avontuur in Florida.

Gennaro Gattuso blijft de komende drie jaar trainer van AC Milan. Rino gaat door zijn nieuwe contract twee miljoen euro, exclusief bonussen, verdienen in het San Siro. (Corriere dello Sport)