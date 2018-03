Spelers zagen ‘gedateerde’ Verbeek: ‘Zijn ontslag verbaast mij toch wel’

Gertjan Verbeek werd maandagavond ontslagen door FC Twente. De voornaamste reden van het vertrek van Verbeek zijn de zeer tegenvallende resultaten van de Tukkers, die momenteel op de laatste plaats in de Eredivisie bivakkeren. Kenneth Perez begrijpt wel waarom de Eredivisionist uiteindelijk heeft besloten in te grijpen.

"Ik las een bestuurslid die zei: 'Hij stond niet ter discussie, het is geen kwestie.' Maar het is een ouderwetse wet in het voetbal. Als ze zeggen: 'De trainer zit veilig', dan kan het zomaar afgelopen zijn. Het verbaast mij toch wel. Twente wist precies wat ze in huis haalden. Een trainer die toch vaak ruzie maakt en dan nu, omdat hij niet door een deur kan met de spelers..."

De Deense oud-speler van onder meer Twente heeft ook meegekregen dat een groot gedeelte van de spelersselectie wel was uitgekeken op Verbeek, die slechts een paar maanden aan het roer stond bij de hekkensluiter. "Ik las dat de spelers zeggen: 'Het is een gedateerde trainer.' Wat weten deze spelers van wat een goede en een slechte trainer is?”, besluit Perez.