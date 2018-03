Messi ontkent onenigheid met Dybala: ‘Met Paulo over gesproken’

Lionel Messi ontkent een probleem te hebben met Paulo Dybala. Laatstgenoemde liet onlangs in de media optekenen dat hij het moeilijk vindt om samen te spelen met Messi, aangezien zij bij hun clubs op dezelfde positie spelen. Volgens diverse media werd dit gezien als een klacht aan het adres van Messi, maar volgens de Argentijn is er geen onenigheid met zijn landgenoot.

“Wat hij heeft gezegd is waar”, zegt Messi tegenover FOX Sports. “Bij Juventus speelt hij in dezelfde rol als ik bij Barcelona. Paulo en ik hebben daarover gesproken. Bij de nationale ploeg speelt hij wat meer vanaf links, maar dat is hij niet gewend. Het is voor ons lastiger om daar te spelen, ik kom niet vaak vanaf links. Vanaf rechts kunnen we naar binnen snijden en dan hebben we het speelveld voor ons. Ik heb goed begrepen wat hij zei, er is verder niets om op te helderen.”

Dybala is door bondscoach Jorge Sampaoli niet opgenomen in de Argentijnse selectie voor de oefenduels met Italië en Spanje. “Wij dachten dat Dybala een van de beste spelers van het team zou zijn, maar hij is er al geruime tijd misschien niet in geslaagd om zich aan te passen aan onze ideeën. Het valt hem moeilijk om zich aan te passen aan het team”, zei de bondscoach over de afwezigheid van Dybala. “We zullen moeten evalueren of we spelers hebben die beter zijn dan hij, of dat we juist moeten zorgen dat Paulo zich verbetert.”