Middenvelder PSV waarschijnlijk rest van het seizoen uitgeschakeld

Ramon Lundqvist is geopereerd aan zijn linkerknie, zo meldt PSV maandagavond via de officiële kanalen. De ingreep aan het gewricht is geslaagd, zo klinkt het. De middenvelder van PSV komt door de blessure en de daaropvolgende ingreep dit seizoen hoogstwaarschijnlijk niet meer in actie voor de Eindhovenaren.

Het is niet de eerste keer dat Lundqvist is geveld door blessureleed. De Zweedse middenvelder, die sinds de zomer van 2013 actief is in de jeugdopleiding van de Eindhovenaren, was begin vorig jaar ook al uitgeschakeld, wederom met een knieblessure. Toen was de verwachting dat Lundqvist minimaal twee maanden niet in actie zou komen voor PSV.

De precieze duur van de revalidatieperiode is niet bekend en ook de prognose is niet geheel duidelijk. Wel verwacht PSV dat het moeilijk gaat worden om Lundqvist dit seizoen nog in actie te zien. Dit jaar stond de Zweed veel minuten op het veld voor Jong PSV. De voormalig speler van Kalmar FF heeft tot op heden nog maar vier keer mogen acteren in de hoofdmacht van de Eindhovense club.