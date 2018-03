Familie Cruijff wacht: ‘Het is mega-ongemakkelijk, de ‘blame game’ komt later’

Twee jaar na het overlijden van Johan Cruijff is de thuishaven van Ajax nog altijd niet vernoemd naar de voetbalicoon. De gemeente Amsterdam, de ArenA en Ajax zijn nog altijd aan het praten over een naamswijziging. De familie Cruijff heeft zelf door laten schemeren dat een verandering, als het zo langer doorgaat, niet meer noodzakelijk is.

De ArenA wil echter niet op de zaken vooruitlopen. "We zijn nog altijd in gesprek en willen er graag uitkomen. Dat heeft gewoon tijd nodig", zegt een woordvoerster tegenover Ajax Life. "We snappen de onvrede en de onrust en hopen echt snel meer duidelijkheid te kunnen geven. We willen niets liever, maar meer details kan ik jullie op dit moment echt niet geven. Het vraagt gewoon veel tijd."

De gemeente is eveneens bezorgd over de recente uitlatingen van de familie. "Het zou een verschrikkelijk scenario zijn als de familie op zeker moment zegt dat het niet meer hoeft. We snappen het echter wel en het bewijst des te meer dat we het met elkaar moeten regelen, hoe moeilijk het ook is. Het is mega-ongemakkelijk", aldus een woordvoerder, die niet met de beschuldigende vinger wil wijzen: "De ‘blame game’ komt later, al hoop ik dat het helemaal niet nodig is."

Ajax wil tegenover Ajax Life niet reageren op de ontstane situatie en stelt geen inhoudelijke mededelingen te willen doen over wat er allemaal wordt besproken tussen de drie partijen. De Eredivisionist verwijst naar een column van Edwin van der Sar, waarin de algemeen directeur schreef te betreuren dat er nog altijd geen permanent eerbetoon voor Cruijff is.