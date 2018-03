‘Jonge jongens worden sneller volwassen als ze naar het buitenland vertrekken’

Na vrijwel zijn gehele carrière in Nederland te hebben gekeept, verkaste Boy Waterman in 2013 naar het buitenland. De sluitpost verruilde PSV destijds voor het Kardemir Karabükspor en is inmiddels via de Turkse laagvlieger bij APOEL Nicosia terechtgekomen. Waterman constateert dat hij zich in het buitenland in korte tijd snel heeft ontwikkeld.

"Door alleen in Nederland te spelen, ontwikkel je je niet zoals in het buitenland. Ik merk dat ik me als mens veel meer heb ontwikkeld dan de afgelopen tien jaar in Nederland", zegt Waterman in gesprek met Voetbalzone. Hij speelde voor Ajax, sc Heerenveen, AZ, ADO Den Haag, De Graafschap, het Duitse Alemannia Aachen en PSV alvorens hij bij Karabükspor tekende.

"Die discussie gaat wel in Nederland, over jonge jongens die niet te vroeg naar het buitenland moeten vertrekken", vervolgt de 34-jarige doelman. "Maar het buitenland maakt je wel volwassener, zo heb ik dat ervaren. Ik denk dat jonge jongens een stuk sneller volwassen worden als ze naar het buitenland vertrekken en daardoor uiteindelijk ook sneller een bijdrage kunnen leveren aan het Nederlands voetbal of Oranje."

Het interview met Boy Waterman, waarin hij vertelt over trainerskerkhof APOEL Nicosia, spelen in het Santiago Bernabéu en volwassen worden in het buitenland, verschijnt woensdag op onze website.