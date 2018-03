‘Vitesse, AZ, Heerenveen én FC Utrecht informeren bij uitblinkende doelman’

Lars Unnerstall is aan een sterk seizoen bezig. De doelman van VVV-Venlo, die afgelopen zomer transfervrij neerstreek in Limburg na een dienstverband bij Fortuna Düsseldorf, is een van de steunpilaren van de verrassend goed presterende Eredivisionist. Het goede spel van Unnerstall kan hem een transfer opleveren.

Volgens Voetbal International is er brede interesse uit verschillende landen. Vanuit de Eredivisie hebben naar verluidt al heel veel subtoppers geïnformeerd naar Unnerstall. Vitesse, AZ, sc Heerenveen en FC Utrecht zouden zich allemaal hebben gemeld bij de zaakwaarnemer van de doelman, die komende zomer wederom transfervrij is.

De voormalig jeugdinternational van Duitsland imponeert onder de lat bij VVV dit seizoen. In 27 wedstrijden voor de Limburgers heeft Unnerstall 38 goals moeten incasseren, maar heeft hij ook 7 keer de nul gehouden. De kans is klein dat VVV hem kan behouden, maar de club koestert ook hoop. Unnerstall kreeg onlangs een voorstel van VVV en legde die niet meteen opzij.