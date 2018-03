Koeman voert groot aantal wijzigingen door in basis Oranje

Ronald Koeman heeft heel wat wijzigingen aangebracht in zijn basisopstelling voor het duel met Portugal ten opzichte van de verloren wedstrijd tegen Engeland. Hij heeft basisplaatsen ingeruimd voor Jasper Cillessen, Kenny Tete, Nathan Aké, Tonny Vilhena, Davy Pröpper, Donny van de Beek en Ryan Babel.

Koeman maakte voor het duel met Engeland al bekend dat Cillessen tegen Portugal zal keepen. Op rechts wordt Hans Hateboer vervangen door Tete, terwijl op links Vilhena het mag gaan laten zien. Tegen the Three Lions stond Patrick van Aanholt daar opgesteld. In het centrum van de verdediging krijgt Aké de voorkeur boven Stefan de Vrij.

Tegen Portugal start Nederland met een extra middenvelder. Strootman verliest zijn basisplaats, en Van de Beek en Pröpper staan naast Wijnaldum. De voorhoede is twee man sterk en bestaat uit Depay en Babel.

Opstelling Oranje: Cillessen; Tete, De Ligt, Van Dijk, Aké, Vilhena; Pröpper, Van de Beek, Wijnaldum; Depay en Babel

Opstelling Portugal: Lopes; Cancelo, Rolando, Fonté, Rui; Manuel Fernandes, Gomes, Silva, Bruno Fernandes; Quaresma en Ronaldo