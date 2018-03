Kluivert ziet handigheidje bij Ronaldo: ‘Per seizoen zeven doelpunten extra’

Het Nederlands elftal neemt het maandagavond in Genève op tegen Portugal, waar Cristiano Ronaldo naar alle waarschijnlijkheid aan de aftrap zal verschijnen. De Oranje-internationals hebben veel respect voor de vijfvoudig Ballon d’Or-winnaar, zo blijkt uit een rondvraag van Metro bij de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Met name Justin Kluivert is een groot fan van de sterspeler van Real Madrid. “Ronaldo is een voorbeeld voor mij”, laat de Ajacied weten.

“Lionel Messi is de beste voetballer ter wereld, maar Ronaldo is mijn voorbeeld”, zegt de achttienjarige Kluivert, die maandag kan debuteren in Oranje. “Dat klinkt misschien een beetje ingewikkeld, maar het is wel zo. Ik vind het mooi om te zien hoe hij voor het voetbal leeft. Op social media is goed te volgen wat Ronaldo er allemaal voor doet. Misschien kan ik daar nog iets van leren.”

Kluivert zoekt op YouTube vaak beelden op van Ronaldo. “Als achttienjarige speelde hij onbevangen en maakte hij veel acties. Er mislukte ook best veel bij hem. En dan gewoon doorgaan hè? Zo zie je maar dat je altijd moet blijven proberen. Ronaldo is zo ontzettend doelgericht, niet normaal”, aldus Kluivert.

“Vlak voordat hij op doel schiet, maakt hij nog net even een beweging naar links of naar rechts. Dat levert per seizoen zes of zeven doelpunten extra op. Dat wil ik bij mezelf ook verder en verder ontwikkelen”, besluit Kluivert, die graag het shirt van Ronaldo in handen krijgt. “Ik ben niet zo van het vechten om een shirtje, maar als ik de kans krijg laat ik die natuurlijk niet liggen.”