‘Zo ongelooflijk knap wat hij doet, hij is echt wel die zestig miljoen waard’

Matthijs de Ligt maakt sinds hij vorig seizoen in de hoofdmacht van Ajax debuteerde een stormachtige ontwikkeling door en de achttienjarige verdediger is inmiddels niet meer weg te denken uit het centrum van de Amsterdamse defensie. Ook bij het Nederlands elftal lijkt De Ligt langzamerhand uit te groeien tot een zekerheidje en Hans Kraay jr. snapt wel waarom Ronald Koeman vertrouwen heeft in de jonge stopper.

“Het lijkt inmiddels vanzelfsprekend, maar het is zo ongelooflijk knap wat hij doet. Elke speler heeft zenuwen, maar bij hem lijkt het alsof hij daar totaal geen last van heeft”, begint de huidige trainer van FC Lienden tegenover FOX Sports. De Ligt zou al in de belangstelling staan van onder meer Barcelona en Ajax heeft naar verluidt een transfersom van zestig miljoen euro in gedachten voor het talent, die onder Erik ten Hag de aanvoerdersband van Joël Veltman heeft overgenomen.

Kraay zou niet vreemd opkijken als de transfersom voor De Ligt dik over de veertig miljoen euro heen gaat die Tottenham Hotspur afgelopen zomer aan Ajax betaalde voor Davinson Sánchez: “Hij stapt altijd in op het juiste moment en speelt alle ballen bij zijn ploeggenoten op het goede been. Hij is echt wel zestig miljoen euro waard hoor”, sluit de voormalige verdediger af. De Ligt verlengde in augustus van het afgelopen jaar zijn contract bij Ajax nog en ligt tot medio 2021 vast in de Johan Cruijff ArenA.