Maandag, 26 Maart 2018

Guardiola wil met 86 miljoen nu wel toeslaan bij Real

Manchester United klopt in de zomer mogelijk aan bij Celtic. The Red Devils zien in Kieran Tierney een kandidaat om de komende jaren de linksbackpositie in te vullen. (Daily Record)

Antonio Conte maakt naar alle waarschijnlijkheid het seizoen af bij Chelsea. De Italiaanse voetbalbond wil pas in de zomer een nieuwe bondscoach aanstellen. (Daily Mirror)

Josep Guardiola hoopt dat Isco na twee eerdere mislukte pogingen nu wel te porren is voor een overstap naar Manchester City. De Engelsen denken naar verluidt aan een bod van 86 miljoen euro op de spelmaker van Real Madrid. (The Sun)

Javier Pastore geeft aan dat hij pas aankomende zomer een beslissing zal nemen over zijn toekomst. De middenvelder van Paris Saint-Germain staat in de belangstelling van onder meer Liverpool. (The Sun)

Cesc Fàbregas zou in de toekomst graag in een trainersrol terug willen keren bij Arsenal. De huidige speler van Chelsea verliet the Gunners in 2011 voor Barcelona. (Daily Star)