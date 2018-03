‘Natuurlijk hoopte hij dat na Vitesse Ajax, Feyenoord of PSV kwam’

Henk Fraser vertrekt na dit seizoen bij Vitesse en de naam van de trainer werd zelfs al voorzichtig genoemd bij Feyenoord, waar hij eventueel Giovanni van Bronckhorst had vervangen. Vrijdag werd echter bekend dat de 51-jarige coach inderdaad in de Maasstad aan de slag gaat, maar dan wel bij Sparta Rotterdam. Fraser wordt op Het Kasteel met ingang van het volgende seizoen de opvolger van Dick Advocaat.

Technisch directeur Henk van Stee wil niet per se spreken van een stap terug voor Fraser, die subtopper Vitesse inruilt voor degradatiekandidaat Sparta: “Als je kijkt naar de boeken, naar de historie, gaat hij geen stapje terug. Dan mag hij blij zijn dat hij bij Sparta trainer wordt. Natuurlijk, iedereen heeft een stappenplan voor zichzelf. Natuurlijk hoopt Henk na Vitesse dat Ajax, PSV of Feyenoord komt. Of misschien wel een goede buitenlandse club. Maar als die er niet zijn, ziet hij dit ook weer als een stap”, reageert hij bij RTV Rijnmond.

Van Stee geeft aan dat er soms een stap achteruit gezet moet worden, om er vervolgens weer drie vooruit te kunnen doen. De bestuurder zou echter wel graag zien dat Fraser pas over drie of vier jaar voor dat volgende hoofdstuk in zijn loopbaan gaat: “Henk heeft een ongelooflijk goed gevoel bij Sparta. Hij vindt Sparta een geweldig sympathieke club en vindt het heel leuk om hier wat neer te zetten.”