Arda haalt uit: ‘Wees respectvol, anders plet ik je hoofd en je ogen’

Arda Turan trad op 11 maart in het huwelijksbootje met Aslihan Dogan. De 31-jarige spelmaker van Medipol Basaksehir dineerde afgelopen weekend in een restaurant in Istanbul samen met zijn vrouw. Terwijl het stel na het etentje het etablissement verliet, werd het koppel belaagd door een horde fotografen en journalisten.

Een van de journalisten vroeg aan Dogan of de 'simpele ceremonie' aan haar verwachtingen had voldaan. Dogan reageerde in eerste instantie door te gebaren dat ze niets zou zeggen. De journalist bleef maar aandringen en vroeg of Arda haar had verboden erover te praten, iets wat volledig in het verkeerde keelgat schoot van de ex-middenvelder van Barcelona.

"Wees eens respectvol", citeert onder meer NTV Spor de routinier. "Anders plet ik je hoofd en je ogen. Je praat hier wel met mijn vrouw." De honderdvoudig international van Turkije wordt door Medipol Basaksehir van Barcelona gehuurd tot medio 2020. De Turkse topclub heeft bij de onderhandelingen een optie tot koop bedongen.