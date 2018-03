Arsenal beloont solide seizoen op middenveld met contractverlenging

Mohamed Elneny leek afgelopen zomer op weg naar Leicester City, maar bleef toch bij Arsenal. De kans is groot dat de Egyptenaar ook de komende seizoenen speler van the Gunners zal zijn, aangezien de Londenaren maandagmiddag via de officiële kanalen laten weten dat de middenvelder, zonder een specifiek getal te noemen, een nieuw, meerjarig contract heeft ondertekend.

Elneny kwam dit seizoen tot nu toe negen keer in actie in de Premier League en werd vooral in de afgelopen twee maanden een aantal keer gebruikt door Arsène Wenger. De controleur speelde verder vijf wedstrijden in de EFL Cup, een in de FA Cup en maakte vooral in de Europa League veel minuten. Elneny kwam tot nu toe tot tien wedstrijden in het tweede Europese bekertoernooi en begon alleen in de twee duels met AC Milan niet in de basis.

De 59-voudig international lag volgens zijn oude verbintenis nog tot medio 2020 vast in het Emirates Stadium en lijkt daar nu een paar jaar aan vastgeplakt te hebben. Arsenal betaalde FC Basel in januari 2016 12,5 miljoen euro voor de middenvelder, die in de afgelopen ruime twee jaar in totaal 65 keer in actie kwam voor de huidige nummer zes van de Premier League.