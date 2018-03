Robben bijna speler van Manchester United: ‘Alles leek in orde’

Arjen Robben kon in 2004 een transfer naar Manchester United maken, maar de overgang naar de Engelse topclub ketste uiteindelijk af. Na een bezoek bij United en een diner met Sir Alex Ferguson in Manchester hoorde Robben niets meer: "We hadden het over het voetbal en het leven in het algemeen. Ik ben ook nog naar het trainingscomplex van United gegaan en alles leek in orde."

"Nadat ik terugkeerde bij PSV, gebeurde er echter niets meer. Er werd niet meer serieus contact opgenomen vanuit Manchester", zegt Robben in gesprek met FourFourTwo, geciteerd door Voetbal International. De aanvaller van Bayern München vertelt dat de Eindhovenaren ook al in onderhandeling waren met Chelsea. De Londenaren hadden goede plannen met Robben, stelt hij.

"Als Manchester United meteen een aanbod had gedaan, had ik daar getekend. Dat gebeurde niet, maar ik heb ook nergens spijt van", vervolgt Robben, die bij Chelsea José Mourinho als manager had. "Hij was erg veeleisend en intens. Op die leeftijd (twintig jaar, red.) was dat goed voor mijn ontwikkeling. (...) Onze persoonlijkheden pasten goed bij elkaar en hij was een goede people manager."