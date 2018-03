Griezmann forceerde belletje: ‘Ik zal dit shirt tot aan mijn dood verdedigen’

Lucas Hernández heeft uiteindelijk gekozen voor een interlandcarrière bij Frankrijk, terwijl de 22-jarige verdediger van Atlético Madrid ook voor Spanje had kunnen kiezen. De jongeling heeft veertien jaar gespendeerd in Spanje, maar besloot uiteindelijk toch in te gaan op de uitnodiging van Didier Deschamps, bondscoach van les Bleus.

Afgelopen vrijdag maakte de verdediger zijn debuut voor zijn geboorteland tijdens de 2-3 nederlaag tegen Colombia. "Ik weet dat men er veel over heeft gepraat, maar mijn beslissing is definitief, en het is Frankrijk", citeert onder meer Goal. "Ik ben trots dat ik het blauw mag dragen. Ik zal er alles aan doen om dit shirt te verdedigen, tot aan mijn dood."

"Tuurlijk, als je maar niet in aanmerking komt voor Frankrijk, blijf je denken. Maar toen ik het belletje van de coach kreeg, die flink werd aangespoord door Antoine Griezmann om mij te bellen, en vertelde dat hij me wilde hebben, twijfelde ik geen minuut. Zelfs niet dertig seconden. Ik zei gelijk ‘ja’. Ik begrijp dat sommigen dit zien als iets negatiefs, want de Fransen kennen mij minder goed dan de Spanjaarden."

"Als ik zeg dat Spanje me alles heeft gegeven, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, dan is dat de waarheid. En als ik zeg dat ik beter Spaans dan Frans spreek, is dat ook zo. Dat zal ik niet verbergen. Als je lang in het buitenland bent, verlies je je accent een beetje. Ja, Spanje heeft mij alles gegeven, maar het verandert niet het feit dat mijn thuisland Frankrijk is."