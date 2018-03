Jubilaris Cavani schiet Uruguay naar eindzege; Suárez baalt van de paal

Uruguay heeft maandagmiddag de China Cup gewonnen. Het Zuid-Amerikaanse land bleek in de finale van het toernooi beter dan Wales: 0-1. Een treffer van Edinson Cavani zorgde voor het verschil tussen beide landen. De aanvaller van Paris Saint-Germain speelde zijn honderdste A-interland en bekroonde die met de winnende goal.

Uruguay wist zich te plaatsen voor de eindstrijd door Tsjechië met 2-0 te verslaan, terwijl Wales, mede dankzij een hattrick van Gareth Bale tegen China (0-6), zich eveneens finalist mocht noemen. In de finale van de China Cup was het de eerste helft spannend, met goede mogelijkheden aan beide kanten van het veld. Het was met name Uruguay die aanspraak mocht maken op een voorsprong.

Ondertussen schiet Edi Cavani Uruguay in de finale van de China Cup op aangeven van Luis Suarez op voorsprong tegen Wales! ???? Posted by voetbalzone on Monday, March 26, 2018

Luis Suárez was namelijk tot twee maal toe zeer dicht bij de openingstreffer, maar de spits van Barcelona raakte allebei de keren het aluminium. Ook Cavani was gevaarlijk in de eerste helft, maar Wayne Hennessey hield zijn doel schoon. Fernando Muslera moest eveneens af en toe kordaat optreden, met reddingen op pogingen van onder anderen Andy King en Sam Vokes.

Cavani zette zijn ploeg snel na de pauze wél op voorsprong. Suárez werd de diepte in gestuurd, gaf de bal aan zijn volledig vrijstaande landgenoot, die simpel kon binnentikken. Wales drong na de openingstreffer aan en kreeg goede mogelijkheden, maar Muslera wist de nul te houden door enkele keren op knappe wijze de spelers van Wales het scoren te beletten.