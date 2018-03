Goede hoop bij Ajax: ‘Zou veel betekenen als ik mee mag naar het WK’

Lasse Schöne moest het WK van 2010 wegens een knieblessure laten schieten, terwijl Denemarken er vier jaar geleden niet in slaagde om zich te kwalificeren voor het toernooi in Brazilië. De Scandinaviërs zijn aankomende zomer in Rusland wel van de partij en de middenvelder van Ajax hoopt in ieder geval nog een keer van de partij te kunnen zijn op het mondiale eindtoernooi.

“Het zou voor mij veel betekenen als ik word geselecteerd voor het WK. De vorige keer dat Denemarken meedeed aan dat toernooi had ik net mijn debuut gemaakt en speelde ik goed”, vertelt hij in gesprek met Bold. “Doordat ik kort voor het WK geblesseerd raakte werd het echter een zomer om snel te vergeten. Ik ben blij dat ik er dit jaar weer dicht bij zit.”

Schöne deed er acht jaar geleden alles aan om toch weer op tijd fit te zijn: “Ik heb dat toernooi gebruikt om mezelf fysiek en mentaal te pushen. Eigenlijk was ik ook net voor het WK weer fit, maar de 45 minuten die ik nog kon spelen in het seizoen waren niet genoeg om mee te mogen. Maar dat WK heeft mijn herstel wel bespoedigd, dus op die manier was het toch nog positief”, sluit hij af.