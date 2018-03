‘Vertrek veeleisende Umtiti dreigt; Mourinho biedt negen miljoen’

Het is nog maar de vraag of Samuel Umtiti volgend seizoen onder contract staat bij Barcelona. De 24-jarige verdediger, die tot medio 2021 vastligt en een afkoopclausule van zestig miljoen euro heeft, wil volgens Sport een fikse salarisverhoging, een eis die Barcelona tot op heden niet bereid is in te willigen.

Volgens de Catalaanse sportkrant verlangt de Frans international dat hij in de toekomst qua salaris op gelijke hoogte komt te staan met onder anderen Andrès Iniesta en Luis Suárez, maar Barcelona zou hieraan niet willen meewerken. De kans is dan ook aanwezig dat Umtiti aan het eind van het seizoen de topclub verlaat, waarbij vooral Manchester United een mogelijk nieuwe bestemming is.

De club van José Mourinho aast al maandenlang op de verdediger, die door zijn relatief lage afkoopclausule een van de beste opties op de huidige transfermarkt is, zo klinkt het. Mourinho heeft Umtiti ook gebeld om hem een aanbieding voor te leggen; op Old Trafford kan de Fransman jaarlijks negen miljoen euro netto verdienen, het bedrag dat Umtiti ook van Barcelona verlangt.

Volgens Sport is de onderlinge relatie tussen club en speler flink beschadigd door de slechte onderhandelingen tussen de twee partijen. Barcelona hekelt vooral de starre houding van Umtiti en diens broer annex zaakwaarnemer Yannick Umtiti. De Catalaanse grootmacht wil graag voor het WK in Rusland een nieuwe verbintenis hebben met Umtiti.