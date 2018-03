‘Hij is hier belangrijk, maar ik zal een collega als Zidane nooit veroordelen’

Julen Lopetegui neemt het tijdens deze interlandperiode met Spanje op vriendschappelijke basis op tegen Duitsland (1-1 gelijkspel) en Argentinië, dat dinsdag de tegenstander is in het Wanda Metropolitano van Atlético Madrid. De bondscoach liet met onder meer Cesc Fàbregas en Javi Martínez een aantal grote namen thuis, maar verzekert de achterblijvers dat WK-deelname voor hen nog geen utopie is.

“Ik heb mijn selectie voor het WK in grote lijnen in mijn hoofd zitten, maar die lijst is nog niet definitief. Er zijn spelers die nog een optie zijn, ook al zitten ze nu niet bij de selectie”, legt de keuzeheer uit aan Marca. “In het geval van Martínez, noch in het geval van andere spelers wil ik de deur dicht doen. Het is duidelijk dat er spelers zijn die nog kans maken.”

Lopetegui ziet in Isco een dragende speler voor aankomende zomer, maar weet ook dat de middenvelder bij zijn club Real Madrid lang niet alles speelt. Tot een oproep aan de Koninklijke laat hij zich echter niet verleiden: “Isco is een belangrijke speler in de nationale ploeg en het is ook belangrijk dat hij vorm is. Ik zal een collega als Zinédine Zidane echter nooit veroordelen.”