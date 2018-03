PSV'er ambitieus: 'Speelwijze van Bayern en Man City staat me heel erg aan'

Jorrit Hendrix kwam in 2004 als jeugdspeler bij PSV terecht en in de loop der jaren is de middenvelder uitgegroeid tot basiskracht in de hoofdmacht van de Eindhovense club. Hendrix zegt in gesprek met jeugdspelers dat hij zichzelf nooit als de beste van zijn lichting zag: "Ik doorliep wel alle selecties van de Nederlandse jeugdelftallen, maar ik vond mezelf zeker niet de beste."

Als speler van de A1 debuteerde Hendrix onder Phillip Cocu in het eerste elftal van PSV en de middenvelder heeft een speciale band met de trainer: "In de A1 kwam Cocu voor de groep staan en toen moest iedereen wel even slikken, want Cocu is natuurlijk een hele grote speler van PSV geweest. Ik kijk nog altijd tegen hem op. Hij heeft mij meegenomen naar het eerste elftal en daar ben ik hem erg dankbaar voor."

Hendrix vertelt dat zijn debuut tegen NEC speciaal was, zo valt te lezen op de site van PSV. De jongeling mocht in 2013 invallen bij een 5-0 voorsprong. "Het was meer een voldaan gevoel. Je hebt hier jaren naartoe gewerkt en nu was het moment daar. Op dat moment begon mijn carrière als profvoetballer bij PSV. Het was heel erg speciaal."

Op de vraag waar Hendrix zichzelf over vijf jaar ziet, antwoordt hij: "Ik heb natuurlijk mijn ambities en dat is spelen in een grote Europese topcompetitie. Engeland, Spanje, Italië of Duitsland. De speelwijze van clubs als Bayern München en Manchester City staat me heel erg aan, dat betekent niet dat ik per se voor die clubs wil uitkomen. Er zijn zoveel mooie clubs in Europa.”