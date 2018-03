'Nou, hij had Luis Suárez', zeiden ze, ik vond dat erg onbeleefd'

Brendan Rodgers was jarenlang eindverantwoordelijke bij Liverpool en de manager van Celtic zegt in gesprek met de Daily Mail te genieten van het huidige spel van the Reds. Rodgers geeft echter ook aan dat manager Jürgen Klopp kritischer benaderd zou worden over de resultaten en zijn beslissingen als hij Brits zou zijn geweest.

Rodgers stond aan het roer in het succesvolle seizoen 2013/14, toen Luis Suárez 31 keer het net vond. De Noord-Ier vond zijn ploeg destijds echter niet afhankelijk van de Uruguayaanse topspits. "Mensen zeiden: ‘Nou, hij had Luis Suárez.’ Ik vond dat erg onbeleefd, vooral naar de rest van de spelers, want we hadden een team gecreëerd die ook als team opereerde en één brein had."

"Luis was de belangrijkste speler, maar hij zal je zelf ook wel vertellen dat hij het niet alleen had kunnen doen zonder de inbreng van de anderen. Als je vergelijkt wat er over mij werd gezegd ten opzichte van een buitenlandse coach… Neem bijvoorbeeld Mauricio Pochettino. Hij heeft het geweldig gedaan bij Tottenham Hotspur, maar ze zullen niet zeggen: ‘Het ligt allemaal aan Harry Kane.’"

Ook wijst Rodgers naar Klopp, die met Mohamed Salah een van de sensaties van dit Premier League-seizoen in huis heeft. De Egyptenaar scoorde in totaal 36 keer in 41 officiële wedstrijden. "Hetzelfde geldt ook voor Klopp bij Liverpool. Kijk naar de inbreng van Salah! Maar voor een Britse coach moet er altijd een addertje onder het gras zitten", concludeert Rodgers.