‘FC Twente bakt er weinig van en Sparta Rotterdam hebben we al verslagen’

Telstar is met een huidige vierde plek in de Jupiler League bezig aan een knap seizoen en lijkt al nagenoeg zeker van deelname aan de play-offs om promotie. Trainer Mike Snoei denkt dat zijn ploeg niet kansloos hoeft te zijn tegen welke Eredivisionist het in dat geval tegen het lijf gaat lopen en droomt al voorzichtig van promotie naar de hoogste afdeling.

“Onderhand is het tijd om onze doelstelling aan te scherpen”, steekt hij van wal in gesprek met De Telegraaf. Telstar staat momenteel vierde en hoopt nu de eerste van de drie play-offrondes over te kunnen slaan. De club uit IJmuiden zou in dat geval FC Emmen treffen en Snoei verwacht dat dat, ondanks dat hij de Drentenaren een goede ploeg noemt, geen onoverkomelijk obstakel moet vormen.

“En als ik dan kijk welke Eredivisie-clubs je kunt treffen, zie ik ook kansen. Op papier heeft FC Twente de beste selectie, maar die bakken er weinig van. En Sparta hebben we in januari, de eerste wedstrijd van Dick Advocaat, nog verslagen”, gaat de coach verder. Snoei verlengde onlangs zijn contract bij Telstar met twee seizoenen en gaat ervan uit dat hij, of de club nu wel of niet promoveert, na de zomer ook in het Rabobank IJmond Stadion werkzaam zal zijn.

“Ik sta ook wel op lijstjes bij clubs. Bij de één op nummer vier, bij de ander op nummer drie en bij eentje op nummer twee. Maar ik sta liever bij één club op nummer één”, legt de oefenmeester, die aangeeft veel zin te hebben om de schouders er bij zijn huidige werkgever onder te blijven zetten, uit. “Telstar moet weer meer worden dan die leuke cultclub en daar zijn we hier hard mee bezig.”