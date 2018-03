Real gewaarschuwd: ‘Durf te wedden dat hij volgend jaar bij Bayern speelt’

Robert Lewandowski veranderde onlangs van zaakwaarnemer en dat deed de geruchten over een vertrek van de Pool bij Bayern München ook weer oplaaien. Real Madrid zou wel wat zien in de komst van de 29-jarige spits, aangezien de Koninklijke naar verluidt twijfelt of Harry Kane wel gaat slagen in het buitenland. De aanstaand Duits kampioen gaat er echter van uit dat Lewandowski ook na de zomer nog gewoon in Beieren actief is.

“Het is algemeen bekend dat ik graag zo nu en dan een weddenschap afsluit. Ik durf de weddenschap wel aan te gaan dat Robert volgend seizoen met honderd procent zekerheid nog voor Bayern München zal spelen”, begint algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge tegenKicker over de aanvaller die nog tot medio 2021 vastligt in de Allianz Arena. “Robert is een extreem belangrijk onderdeel van ons team en misschien wel de beste spits van Europa.”

De bestuurder trekt een vergelijking met tien jaar geleden, toen Chelsea naar verluidt 65 miljoen euro plus de diensten van José Bosingwa overhad voor Franck Ribéry: “Ik wil jullie graag herinneren aan 2008, toen we een geweldige aanbieding kregen voor Ribéry. Vanaf dat moment wist de voetbalwereld dat niemand een speler tegen onze wil bij Bayern München weg kan halen. Waarom zouden we dat nu veranderen?”

Naast een eventueel vertrek van Lewandowski ging Rummenigge ook in op de geruchten rond Malcom. De aanvaller van Girondins Bordeaux werd in de afgelopen maanden naast Arsenal en Tottenham Hotspur ook in verband gebracht met een transfer naar der Rekordmeister en zou zelfs als persoonlijk rond zijn met Bayern: “Dat is een eend (Duits jargon voor een gerucht dat niet op waarheid berust, red.) die op een meer in de buurt van München is geland”, is de voormalige aanvaller echter duidelijk.