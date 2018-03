Doelman krijgt rood na urineren op het veld: ‘Ik bewoog als een gek’

Armando Prisco werd in het duel tussen Igea Virtus en Messina (0-0) in de Italiaanse Serie D, het vierde niveau, om een wel hele opmerkelijke reden weggestuurd. De nood was bij de sluitpost van de bezoekers in de slotfase van de wedstrijd dusdanig hoog, dat hij op het veld besloot te urineren. Het ontging de scheidsrechter echter niet, waarna hij een rode kaart ontving.

“Ik drink twee tot drie liter water per dag. Toen we in het stadion aankwamen, voor de warming-up en tijdens de rust ben ik nog naar het toilet gegaan, maar in de slotfase van de wedstrijd kon ik het niet meer ophouden. Ik bewoog heen en weer als een gek, dus toen het spel stilgelegd werd wegens een wissel, greep ik mijn kans”, vertelt Prisco in gesprek met GianlucaDiMarzio.com. De doelman deed alsof hij aan het rekken was tegen een reclamebord.

“Niemand had het door, behalve de scheidsrechter. Ik bood direct mijn excuses aan en protesteerde niet, omdat ik wist dat ik me niet aan de regels hield”, vervolgt de 21-jarige doelman. “Ik wil benadrukken dat het niet bedoeld was als obsceen gebaar. Ik realiseer me dat er de nodige kinderen in het stadion waren en ik heb er alles aan gedaan om te camoufleren wat ik aan het doen was. Het was niet juist wat ik deed, maar ik kon het gewoon niet meer ophouden.”

Prisco speelt sinds afgelopen zomer voor het Siciliaanse Messina. De sluitpost is afkomstig uit de jeugdopleiding van Genoa en speelde verder voor US Pergolettese en Savona. Messina bezet in de Serie D momenteel de tiende plaats. De club speelde tussen 2004 en 2007 drie seizoenen in de Serie A, maar zakte door financiële problemen weg naar het vierde niveau van de Italiaanse voetbalpiramide.