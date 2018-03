Liverpool trekt met 97 miljoen euro naar Duitsland

Lorenzo Pellegrini staat op het punt om AS Roma te verruilen voor Juventus. La Vecchia Signora is bereid om aan zijn afkoopclausule van 25 miljoen euro te voldoen. (RAI Sport)

Lazio heeft de pijlen gericht op Ignacio Pussetto van Huracán. De Romeinen zijn echter niet de enige met interesse in de Argentijnse vleugelaanvaller, want ook Bologna en Benfica houden hem in de gaten. (La Lazio Siamo Noi)