Van Dijk: ‘Maakt niet uit of hij nu uit Eredivisie vertrekt of over twee jaar’

Virgil van Dijk speelde vrijdagavond zijn eerste interland als aanvoerder van het Nederlands elftal en was ondanks de 0-1 nederlaag tegen Engeland tevreden met de manier waarop de verdediging stond. De stopper van Liverpool vormde samen met Stefan de Vrij en Matthijs de Ligt een driemansdefensie en was na afloop onder de indruk van het talent van laatstgenoemde.

Van Dijk noemt de huidige aanvoerder van Ajax in gesprek met De Telegraaf een ‘uitstekende speler’: “Natuurlijk heeft Matthijs nog een heel lange weg te gaan. Maar het is geweldig hoe hij zich profileert.” De achttienjarige De Ligt wordt de laatste weken steeds nadrukkelijker in verband gebracht met een vertrek naar het buitenland en Van Dijk denkt niet dat zijn collega-international per se nog een aantal jaar in de Eredivisie hoeft te rijpen.

“‘Goed genoeg is oud genoeg’, zeggen ze vaak. Ik weet natuurlijk niet welke opties hij heeft. Maar als ik zie op welke manier hij zich in Oranje staande houdt, maakt het niet uit of hij nu uit de Eredivisie vertrekt of over twee jaar. Maar dat is uiteindelijk aan hem”, gaat de duurste verdediger aller tijden verder. Van Dijk nam zelf via Celtic en Southampton een ‘omweg’ naar de top en denkt dat het voor De Ligt vooral zaak is dat hij de juiste keuze gaat maken wat betreft zijn volgende stap.

Van Dijk was in ieder geval tevreden met de manier waarop de jonge verdediger zich staande hield en geeft aan dat De Vrij en hijzelf veel communiceren en op die manier ook De Ligt bij het spel betrokken proberen te houden: “Dat gaat steeds beter. Ondanks het feit dat we niet veel samen hebben kunnen trainen. Maar ook buiten het veld hebben we besproken hoe we het graag willen hebben.”