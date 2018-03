‘Pas op, dat betekent niet meteen dat ik naar Manchester United wil’

Antoine Griezmann leek afgelopen zomer op weg naar Manchester United, maar het transferverbod dat Atlético Madrid opgelegd kreeg wegens het onrechtmatig benaderen van jeugdspelers gooide uiteindelijk roet in het eten. De Fransman verlengde zelfs zijn contract bij los Colchoneros en lijkt voor de aankomende transferperiode geen doelwit meer voor the Red Devils.

Griezmann zelf geeft in gesprek met Manchester United-middenvelder Paul Pogba ook aan niet per se uit te zijn op een overstap naar Old Trafford. De twee staan in de interlandperiode dagelijks met elkaar op het veld bij les Bleus: “Ik zou willen dat we dit elke dag konden doen”, vertelde Pogba aan Griezmann tijdens een duo-interview met Canal+.

“Dat zou mooi zijn, maar pas op, dat betekent niet meteen dat ik naar Manchester United wil”, was de respons van de aanvaller. Als Griezmann gaat vertrekken uit het Wanda Metropolitano, lijkt juist Barcelona, dat volgens het Spaanse Sport deze week om de tafel wil met diens werkgever om een zomerse transfer te bespreken, de meest waarschijnlijke bestemming te worden. Atlético doet er op zijn beurt juist alles aan om Griezmann aan boord te houden en heeft hem naar verluidt een voorstel gedaan over een nieuw contract à twintig miljoen euro per jaar.

De Fransman is in ieder geval van plan om zijn toekomst niet opnieuw het onderwerp te laten worden van een transfersoap. Griezmann gaf vorige week namelijk aan voor het WK duidelijkheid te willen verschaffen: “Voor het toernooi neem ik een beslissing. Ik wil zonder zorgen aan mijn hoofd naar het WK gaan. Ik wil weten of ik blijf of niet. De verhalen over mijn toekomst kunnen saai zijn, maar ik heb al tegen mijn zus Maud (zaakwaarneemster, red.) gezegd dat dit zo snel mogelijk voorbij moet zijn. Of ik nu blijf of niet.”