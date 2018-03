Bale zet deur naar China op een kier: ‘Geweldig land met geweldige mensen’

Gareth Bale wordt de laatste tijd steeds vaker in verband gebracht met een vertrek bij Real Madrid. Naast een terugkeer naar de Premier League zou voor de Welshman een transfer naar China kunnen lonken en de Koninklijke zou zelfs een Chinees bod van 128 miljoen euro hebben geaccepteerd. Bale zet in gesprek met verschillende Engelse media de deur naar een toekomstige transfer naar het Verre Oosten op een kier.

De aanvaller is momenteel met de nationale ploeg van Wales actief op de China Cup. “Het is een geweldig land met geweldige mensen. Over de toekomst kan ik nu weinig zeggen, want zover heb ik voorlopig nog niet gekeken. Maar ik weet wel dat als ik ooit naar China zou komen, dat er goed voor me gezorgd zal worden”, stelt Bale, wiens contract bij Real Madrid nog loopt tot medio 2022.

“Elke keer als ik in China kom, word ik zo goed ontvangen door de fans. Niet alleen ik, maar het hele team krijgt een enthousiast onthaal. Ze zijn heel erg gastvrij en zorgen enorm goed voor ons”, vervolgt de Welshman. Bale won met Wales donderdag met 6-0 van China en zorgde in die wedstrijd voor een hattrick. Maandag neemt de ploeg van de nieuwe bondscoach Ryan Giggs het op tegen Uruguay.

Bij Bale heerst er nog altijd teleurstelling over het mislopen van het WK. “Nadat we het EK hebben ervaren, was het natuurlijk een waanzinnige teleurstelling dat we ons niet wisten te plaatsen voor het WK. We hebben het in de kwalificatiegroep goed gedaan tot het einde. Dat we het WK nu mislopen, zorgt ervoor dat we alleen maar meer hongerig zijn om ons voor het volgende grote toernooi te kwalificeren.”